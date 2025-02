Derby divertente a San Siro, pareggio strappato dall'Inter al 93' dopo due sconfitte stagionali contro i rossoneri. Nerazzurri a segno con Dimarco e Lautaro ma entrambi in fuorigioco, doppio tentativo proprio del 'Toro'. Reijnders protagonista: Sommer lo ferma a 39', ma l'olandese va in gol prima dell'intervallo. Maignan para sul solito Lautaro, clamoroso triplo palo con Bisseck, Thuram e Dumfries. La riprende De Vrij in pieno recupero

