I rossoneri lavorano ancora sui movimenti in entrata e in queste ultime ore della sessione invernale stanno cercando di trovare l’intesa con il Chelsea per Joao Felix. Il giocatore aveva già dato l'ok all'eventuale trasferimento al Milan. C'è fiducia al momento, nonostante la concorrenza di altri club della Premier League

Il Milan non molla la pista Joao Felix. Il club rossonero guarda ancora ai movimenti in entrata e nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato sta provando a cercare l'intesa con il Chelsea per portare in Italia il 25enne portoghese. Il giocatore ha già dato l’ok per l'eventuale trasferimento in Serie A e saranno ore di lavoro per la dirigenza rossonera per anticipare la concorrenza di altre squadre di Premier League. C'è però fiducia sulla riuscita dell'operazione. La prudenza è dettata dal fatto che finora il Chelsea ha cambiato spesso le condizioni di richiesta onerosa del prestito.