Al Franchi il Como impone il proprio gioco e torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila, trascinato dai suoi giovani gioiellini. Diao la sblocca scappando in contropiede e battendo De Gea al 41’, nella ripresa raddoppia Nico Paz con una bellissima conclusione dal limite. La Fiorentina soffre l’assenza di Kean e non arriva praticamente mai al tiro: secondo ko di fila per i viola

CLASSIFICA