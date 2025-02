La squadra di Ranieri vince al Tardini e ottiene il nono risultato utile consecutivo in Serie A. Gialloblù pericolosi in avvio con Bonny e Bernabé, decisivo l'intervento del Var alla mezz'ora: espulso Leoni e calcio di punizione trasformato alla grande da Soulé. Suzuki da applausi sullo stesso Soulé e soprattutto Salah-Eddine, ma non basta al Parma terzultimo (in dieci uomini per oltre un'ora) che perde la quarta gara di fila

