Le pagelle di Parma-Roma 0-1

Terza vittoria consecutiva in trasferta per la squadra di Ranieri. La Roma vince al Tardini contro il Parma 1-0, con un gran gol di Soulé (migliore in campo): voto 7 per l'argentino e stesso voto anche per Suzuki, autore di una parata strepitosa su Salah-Eddine nel secondo tempo. Ecco i migliori e i peggiori della gara nelle pagelle di Stefano Borghi

PARMA-ROMA 0-1: GLI HIGHLIGHTS