La prima delle 11 reti di Florian Thauvin in Serie A è arrivata contro il Lecce, il 23 ottobre 2023; il francese ha già stabilito il suo record di marcature in una stagione di Serie A (sei nel 2024/25 in 22 presenze, una in più rispetto alle cinque realizzate nello scorso campionato in 29 gare); nei cinque principali campionati europei non fa meglio dal 2020/21 (otto con il Marsiglia). I NUMERI DI THAUVIN