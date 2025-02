Introduzione

“Ora testa al campionato”. Questa purtroppo è una frase che più di una squadra si è ritrovata a dire dopo la sciagurata parentesi dei playoff europei. Atalanta, Juventus e Milan hanno salutato la Champions prima di quanto avessero preventivato. Per Gasperini, Conceicao e Motta serve ripartire subito cercando di mettersi alle spalle l’eliminazione di metà settimana. Il Napoli guarda ancora tutti dall’alto ma è atteso da un match tutt’altro che semplice contro un Como capace di fermare la Fiorentina al Franchi. Non ci sono in programma scontri diretti ma ciò non significa automaticamente che le big abbiano i tre punti già in tasca



L’impegno europeo ha portato anche qualche nuova presenza in infermeria ma il problema assenze/recuperi riguarda di fatto quasi tutte le squadre impegnate in questo turno. Per fare il punto della situazione non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Alcuni “verdetti medici” sono già arrivati ma come sempre la situazione, soprattutto sui numerosi ballottaggi, è ancora in divenire. Vediamo quindi quali sono le prime notizie in arrivo dai ritiri sul tema probabili formazioni della 26^ giornata di Serie A