Ottavi di Europa League, evitato il derby di Roma!

Un 'problema' organizzativo che potrebbe sorgere se entrambe le squadre capitoline riuscissero a qualificarsi fino ai quarti di finale: secondo il sorteggio entrambe giocherebbe il ritorno in casa. Secondo quanto raccolto da Francesco Cosatti a Nyon, è da escludere la possibilità di giocare a uno o due giorni di distanza l'una dall'altra, ma più probabile che si inverta uno dei campi e quindi o Lazio o Roma giocherebbe in casa l'andata. Non c'è una regola specifica, la Commissione Uefa studia e analizza la questione caso per caso