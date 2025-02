Introduzione

Giornata senza scontri diretti là in cima alla classifica ma non per questo poco interessante dal punto di vista fantacalcistico. Per questo turno fari puntati sui centrocampisti, tema "tecnico-tattico" sempre attuale tra i fantallenatori visto che è sempre complicato azzeccare la mediana giusta tra buoni voti e bonus



Partendo dalle medie riguardanti gol attesi, tiri tentati e tiri in porta effettivamente messi a referto, vediamo come muoverci nella miriade di nomi che caratterizzeranno questo lungo weekend pallonaro. I dati presi in considerazioni per consigliati e sconsigliati della 26^ giornata sono quelli relativi al solo 2025. Come sempre vi ricordiamo di monitorare la pagina delle probabili formazioni con news dai nostri inviati in costante aggiornamento