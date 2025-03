Altra vittoria del Toro (seconda di fila dopo quella col Milan) con Vanoli che sale a quota 34 punti in classifica. I due protagonisti sono due volti nuovi del mercato di gennaio: Elmas sblocca la partita a fine primo tempo con una girata di prima su cross di Lazaro, dunque uno scatenato Casadei (sotto gli occhi del Ct Spalletti in tribuna) firma il raddoppio e il primo centro personale in A. Monza di Nesta sempre ultimo a 14

