Il Genoa ha vinto le ultime tre gare al Ferraris in campionato senza subire gol, l’ultima volta che ha ottenuto quattro successi casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e aprile 2016 (cinque in quel caso con Gasperini allenatore); più nel dettaglio, il Grifone potrebbe anche vincere quattro partite interne consecutive senza subire alcuna rete per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il maggio-settembre 1991 e il dicembre 1939-febbraio 1940.