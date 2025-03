Florian Thauvin ha trovato la rete nelle ultime due presenze in Serie A e potrebbe andare a segno per più gare di fila nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da settembre 2018, con il Marsiglia; inoltre, l’attaccante dell’Udinese ha realizzato ben otto centri nel torneo in corso e non fa meglio in una singola stagione in campionato dal 2018/19 in Ligue 1 (16).