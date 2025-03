Il Torino batte per 1-0 l'Empoli. A decidere la sfida è un gol di Vlasic al 70': il croato recupera palla al limite dell'area e batte Silvestri con il destro all'angolino. Per la squadra di Vanoli arriva la terza vittoria nelle ultime quattro. Resta terzultimo, invece, l'Empoli di D'Aversa, che non vince da 14 partite

