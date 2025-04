Fabregas passa al 4-3-3 e conferma Douvikas come terminale d’attacco: con lui nel tridente Ikoné e Diao, parte dalla panchina Nico Paz. Nel Torino non ci sono lo squalificato Ricci e Vlasic (problema al polpaccio): Vanoli sceglie il 4-3-1-2 con l'inserimento di Linetty in mediana e Elmas trequartista dietro alle due punte: Sanabria e Adams. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD