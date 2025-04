Al Gewiss finisce pari la sfida tra Atalanta e Lecce. Retegui -un gol, il 24esimo in campionato, e un palo colpito poco dopo- è l’MVP. Bene anche Ederson, Djimsiti e Carnesecchi. Bellanova, Hien e Kossounou invece non convincono. Solo un’insufficienza nella squadra di Giampaolo: Pierotti, che si divora il gol del possibile 2-0. Tra i giallorossi i migliori sono Coulibaly e Guilbert. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Alessandro Sugoni

ATALANTA-LECCE 1-1, GOL E HIGHLIGHTS