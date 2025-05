Il Cagliari festeggia la salvezza battendo in casa 3-0 il Venezia. Match senza storie già chiuso nel primo tempo con i gol di testa di Minà e Piccoli (il secondo convalidato dopo controllo al Var, era stato inizialmente annullato per pallone uscito sul corner battuto da Zortea). Nella ripresa Deiola chiude i conti con uno stupendo destro a giro. Di Francesco scivola al penultimo posto e con la Juve non avrà nemmeno Idzes

