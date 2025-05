Il Napoli resta primo in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato: la squadra di Conte colpisce un palo con Anguissa, poi due traverse con Politano e McTominay e chiude sullo 0-0 col Parma, ma il pari dell'Inter con la Lazio non cambia la classifica in vetta. Parma a quota 33 punti, ma non ancora aritmeticamente salvo (a +2 sulla zona retrocessione). Nel finale espulsi Conte e Chivu: non saranno in panchina all'ultima

