Sfuma per l'Inter il sorpasso in vetta alla classifica sul Napoli, fermato a Parma sullo 0-0. I nerazzurri vanno avanti due volte (con Bisseck e Dumfries) ma vengono ripresi in entrambe le occasioni da Pedro, la seconda con un calcio di rigore trasformato al 90'. Il Napoli conserva il punto di vantaggio in classifica, per lo scudetto si deciderà tutto all'ultima giornata (Napoli-Cagliari e Como-Inter)

