Nove partite in contemporanea alle 20.45. Inter-Lazio è in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Inoltre potrete seguire Fiorentina-Bologna su Sky Sport 252 e NOW, e Lecce-Torino su Sky Sport 253 e NOW. I match saranno visibili anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Alle 22.40, poi, i commenti su tutta questa grande serata di calcio a Sky Calcio Club