Un Bologna troppo impreciso sottoporta non riesce ad avere la meglio sul Parma nella gara del Dall'Ara. Il derby emiliano finisce 0-0 e la squadra di Italiano rimanda ancora una volta il successo casalingo. Nel primo tempo Castro ha un paio di buone occasioni. Il Parma risponde con Bonny. A inizio ripresa gialloblu in 10 per l'espulsione di Coulibaly. Ancora Castro e Karlsson ci provano per il Bologna. Il Parma resiste e conquista un buon punto

