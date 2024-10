La Roma non va oltre il pari in casa del Monza. Dovbyk sblocca la partita nel secondo tempo con una bella giocata personale, ma Dany Mota (dentro dalla panchina) firma l'1-1 al 70' su cross dalla sinistra di Carboni. Nesta non trova la sua prima vittoria in campionato ma riacciuffa il match. Dopo due vittorie su due, Juric rallenta

