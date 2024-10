Con un finale ricco di emozioni il Cagliari agguanta il pari e frena la corsa della Juve, ora al terzo posto in classifica. I bianconeri sbloccano il punteggio nel primo tempo col mancino incrociato su rigore di Vlahovic ma, sempre dagli 11 metri, incassano il pari di Marin (primo gol subito in campionato) a due minuti dal termine. Negli ultimi istanti dell'incontro la squadra di Motta resta in 10 per il doppio giallo a Coinceçao, il palo colpito da Obert nega la vittoria ai sardi

