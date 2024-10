Un paio di sorprese invece nell'Empoli. La prima in attacco, dove l'ex Roma Solbakken parte dal 1', preferito a Colombo per far coppia con Esposito. A centrocampo invece torna dal 1' Fazzini, che ha recuperato dall'infortunio. Non cambia la difesa, con il solito Grassi a proteggerla





EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken. All. D'Aversa