Nelle ultime sei sfide disputate al Dall’Ara in Serie A, Bologna e Parma non hanno mai ripetuto per due partite di fila lo stesso risultato (due successi interni, tre pareggi e una vittoria esterna); l’ultimo confronto ha visto prevalere i rossoblù per 4-1 (28 settembre 2020) e un doppio successo casalingo manca nel torneo dal periodo compreso tra febbraio 2005 e aprile 2010 (due anche in quel caso)