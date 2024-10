Un gol di Pedro nel finale regala alla Lazio la vittoria in rimonta: agganciate Juventus e Udinese in classifica. I biancocelesti vanno sotto in avvio con il gol di Esposito, Zaccagni pareggia prima dell'intervallo. Nella ripresa Castellanos spreca un calcio di rigore facendoselo parare da Vasquez, ma poi serve Pedro che, entrato da poco, la ribalta con un gran destro

