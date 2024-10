Introduzione

Una sentenza storica, come molte che riguardano le battaglie legali fra la Fifa e l'avvocato Jean-Louis Dupont. Dalla legge Bosman in poi, passando per la Superlega e ora per le interruzioni di contratto per giusta causa. Dupont vince ancora. Ma che è successo? Proviamo a spiegarlo in parole semplici…