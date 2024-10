Tre punti pesantissimi per i nerazzurri, che passano 1-0 all'Olimpico grazie al gol di Lautaro e tornano a -2 dal Napoli. In avvio palo di Celik (errore di Sommer) e traversa di Mkhitaryan. Problemi muscolari per Calhanoglu e Acerbi: entrano Frattesi e De Vrij. Chance per Pellegrini. Nella ripresa decisivo Lautaro con un gran destro. Ci provano Dovbyk e Dumfries, attento Sommer al 94' su Soulé. Terza vittoria di fila per l'Inter, Roma al decimo posto

