Contro un ottimo Empoli, Il Napoli soffre per un'ora senza mai calciare in porta e sbloccandola su rigore trasformato da Kvaratskhelia, poco dopo l’ingresso di Simeone (determinante nell’azione che ha portato al penalty) per uno spento Lukaku. Nel primo tempo ci provano Esposito, Pezzella e Fazzini, ma l’Empoli che crea tanto non riesce a concretizzare. In classifica Conte torna in vetta da solo, riportandosi a +3 sulla Juventus. GOL E HIGHLIGHTS