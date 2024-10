Al Penzo si sfidano Venezia e Atalanta. Di Francesco si affida a Pohjanpalo in avanti, supportato da Oristanio. Tra i pali debutta in Serie A Filip Stankovic, figlio d'arte di Dejan. Gasperini col tridente d'attacco De Ketelaere-Retegui-Lookman e Pasalic in mezzo al campo. De Roon gioca in difesa. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15

LECCE-FIORENTINA LIVE