Scott McTominay ha preso parte ad un gol in tutte le sue ultime tre presenze ufficiali con il Napoli (rete contro il Palermo in Coppa Italia, assist contro il Monza e gol contro il Como in Serie A), lo scozzese potrebbe essere coinvolto in almeno una rete (tra marcature e assist) in quattro presenze di fila con i club per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni.