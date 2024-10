Prima vittoria casalinga in casa per il Cagliari che batte per 3-2 il Torino. Nel primo tempo in gol Viola su calcio di punizione e Sanabria con un colpo di testa su calcio d’angolo. Dopo il vantaggio granata con Linetty nella ripresa, la squadra di Nicola la riprende con Palomino, per poi trovare con l’autogol di Saul Coco la rete del decisivo 3-2

LA CLASSIFICA DI SERIE A