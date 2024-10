La Fiorentina espugna il Via del Mare con un sonoro 6-0 battendo il Lecce. E' il giorno delle prime volte: segnano Cataldi e Colpani (doppietta per entrambi), gol di Parisi. La quinta marcatura porta la firma di Beltran. Nota dolente per Palladino (in tribuna), l'infortunio al 9' d Gudmundsson costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Guaio a una caviglia per Kean sostituito nell'intervallo. La Fiorentina sale a 13 in classifica

