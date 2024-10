Durante la sfida contro il Lecce, Gudmundsson ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 9 minuti. Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. A inizio secondo tempo, sostituzione precauzionale anche per Kean per un problema alla caviglia: la prima diagnosi è un trauma distorsivo

Non arrivano buone notizie per Raffaele Palladino. Durante la sfida tra Lecce-Fiorentina, valida per l’8^ giornata di Serie A, Albert Gudmundsson è stato costretto ad abbandonare il campo dopo solo 9 minuti per un problema muscolare. L’islandese stava scattando verso l’area di rigore del Lecce quando si è fermato accusando un problema ai flessori della coscia destra. Al suo posto è subentrato Beltran. Per il trequartista viola la prima diagnosi parla di un risentimento muscolare al flessore ma le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.