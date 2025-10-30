Solo il Napoli (23) ha subito meno tiri nello specchio della porta di Milan (25) e Roma (26) in questo campionato; in particolare, giallorossi (14) e rossoneri (17 come la Juventus) sono due delle quattro squadre, sempre con i partenopei (16) che hanno subito meno conclusioni in porta da dentro l’area di rigore nel torneo in corso
Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, big match per il Milan a San Siro nella domenica della 10^ giornata del campionato di Serie A: la squadra di Allegri affronta la Roma. Rossoneri con Nkunku e Lao dal 1'. Gioca anche De Winter. Gasp con Dybala e Soulé davanti, El Aynaoui a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri
ROMA (3‑5‑2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gasperini
Svilar: "Dovremo fare una grande gara"
"Bellissime, quelle di un big match. E' molto presto per parlare di classifica, dovremo fare una grande gara e vediamo cosa accadrà"
La Roma non ha mai realizzato più di due reti negli ultimi 10 incontri di Serie A (12 in totale, una media di 1.2); l’ultima occasione in cui i giallorossi hanno segnato almeno tre volte in un singolo match della competizione risale alla gara contro il Milan del 18 maggio scorso (successo 3-1 all’Olimpico).
Dopo il 2-2 contro il Pisa, il Milan potrebbe pareggiare due incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo dicembre 2024-gennaio 2025: tre in quel caso, il secondo dei quali proprio contro la Roma (1-1)
Il Milan (99 attualmente) potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Roma realizza più di 100 reti in trasferta in Serie A; dall’altra parte, solo contro la Lazio (162), i rossoneri hanno segnato più gol in match casalinghi che contro i giallorossi (160) nel massimo torneo.
Lo spogliatoio della Roma a San Siro
Dopo il pareggio del 29 dicembre 2024 (1-1), Milan e Roma potrebbero pareggiare almeno due gare di fila al Meazza per la prima volta dal 2013 (0-0 a maggio e 2-2 a dicembre dello stesso anno).
La formazione del Milan in grafica
La formazione della Roma in grafica
Roma, le scelte di formazione
Gasperini, senza Ferguson infortunato, schiera la coppia Soulé e Dybala. Wesley a sinistra a destra gioca Celik con Hermoso nel trio difensivo insieme a Mancini e Ndicka. A centrocampo Koné con Cristante e El Aynaoui
Milan, le scelte di formazione
Allegri conferma la coppia Nkunku-Leao dal 1'. C'è Bartesaghi e non Estupinan sulla sinistra, confermato Ricci a centrocampo, in difesa spazio a De Winter
L’ultimo gol della Roma su punizione diretta in Serie A – e al tempo stesso l’ultimo incassato dal Milan in questo modo nella competizione – porta la firma di Leandro Paredes, realizzato al 58° minuto dell’ultima sfida tra le due squadre, lo scorso 18 maggio
Il punteggio più frequente nei confronti diretti tra Milan e Roma in Serie A è l’1-1, finale di 25 incontri, l’ultimo dei quali proprio nell’ultima gara giocata nel girone d’andata tra le due squadre nel massimo torneo (reti di Tijjani Reijnders e Paulo Dybala, il 29 dicembre scorso proprio al Meazza).
Le formazioni ufficiali
MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri
ROMA (3‑5‑2): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gasperini
Statistiche e curiosità
La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 80 in 180 match, completano il bilancio 54 pareggi e 46 successi giallorossi.
Milan imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma
Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).
Milan e Roma, entrambe a segno nelle ultime 10 sfide
Nelle ultime 10 sfide tra Milan e Roma in Serie A entrambe le formazioni sono sempre andate a segno: 35 gol totali nel periodo (3.5 di media a match) - 20 per i rossoneri e 15 per i giallorossi.
Nel 2017 l'ultimo successo della Roma in casa del Milan
L'ultimo successo della Roma in trasferta contro il Milan in campionato risale al 1° ottobre 2017 (2-0 con gol di Dzeko e Florenzi, con Eusebio Di Francesco allenatore); da allora in sette match al Meazza tra le due formazioni in Serie A, quattro successi rossoneri e tre pareggi (tra cui l'1-1 in quello più recente lo scorso 29 dicembre).
Milan, tre pareggi nelle ultime 4 di campionato
Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1 vittoria), tante volte quante nelle precedenti 26 partite di Serie A; inoltre, dopo il 2-2 contro il Pisa e l'1-1 contro l'Atalanta, i rossoneri possono registrare tre pareggi consecutivi nella competizione per la prima volta da settembre 2018
Roma, più successi e clean sheet fuori casa nei top 5 campionati europei
La Roma è sia la squadra ad aver ottenuto più successi in trasferta (11) sia quella con più clean sheet fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei. I giallorossi potrebbero vincere almeno sei trasferte di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il periodo tra febbraio e novembre 2017 (12 in quel caso).
Milan, tre vittorie di fila contro avversarie tra le prime 10 della classifica
Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle cinque precedenti (3 pareggi, 2 sconfitte); l'ultima volta che i rossoneri hanno vinto quattro incontri interni di fila contro queste squadre in Serie A risale a gennaio 2024, con il quarto successo arrivato proprio contro la Roma
Roma, sette vittorie in nove gare giocate in questo campionato
La Roma ha vinto sette delle nove gare giocate in questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha registrato più successi nelle prime 10 prime partite disputate in una stagione di Serie A, nel 2000/01 (otto), nel 2013/14 (10) e nel 2017/18 (otto).
Roma squadra contro cui Saelemaekers ha segnato più gol in serie A
La Roma è la squadra contro cui Alexis Saelemaekers ha segnato più gol in Serie A: tre; quella giallorossa è anche la formazione con cui il giocatore del Milan ha realizzato più reti in una singola stagione nel torneo: sette in 22 gare nel 2024/25.
Milan squadra contro cui Dybala ha partecipato ad almeno 15 gol in carriera
Il Milan (16 - 10 gol e 6 assist) è una delle uniche due squadre contro cui Paulo Dybala ha partecipato ad almeno 15 gol in carriera dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni, insieme all'Udinese (24 - 14G+10A); l'argentino è stato coinvolto in sei reti nelle ultime nove sfide ufficiali contro i rossoneri (2G+4A).