Solo il Napoli (23) ha subito meno tiri nello specchio della porta di Milan (25) e Roma (26) in questo campionato; in particolare, giallorossi (14) e rossoneri (17 come la Juventus) sono due delle quattro squadre, sempre con i partenopei (16) che hanno subito meno conclusioni in porta da dentro l’area di rigore nel torneo in corso