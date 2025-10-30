Serie AGiornata 10 - domenica 2 novembre 2025Giornata 10 - dom 2 nov
Torino-Pisa 2-2: video, gol e highlights
I primi gol in Serie A di Stefano Moreo, sinistro al volo dopo una traversa di Akinsanmiro e rigore concesso per fallo di Casadei, illudono la squadra di Gilardino, rimontata poco prima dell'intervallo dalla spizzata di testa di Simeone e dal sinistro di Adams. Nella ripresa Ngonge sfiora il ribaltone, ma anche i toscani vanno vicini alla vittoria con Calabresi, fermato da Paleari. Nerazzurri ancora senza vittorie in campionato, espulso Baroni nel primo tempo