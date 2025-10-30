Offerte Sky
PAR1
BOL1
MIL-
ROM-
VER1
INT2
FIO0
LEC1
TOR2
PIS2
Serie AGiornata 10 - domenica 2 novembre 2025Giornata 10 - dom 2 nov
Fine
Torino
Simeone G. 42'Adams C. 45' + 3'
2 - 2
Pisa
Moreo S. 13', 29' (Rig.)
Torino
Simeone G. 42'Adams C. 45' + 3'
2 - 2 Pisa
Moreo S. 13', 29' (Rig.)
Torino-Pisa 2-2: video, gol e highlights

I primi gol in Serie A di Stefano Moreo, sinistro al volo dopo una traversa di Akinsanmiro e rigore concesso per fallo di Casadei, illudono la squadra di Gilardino, rimontata poco prima dell'intervallo dalla spizzata di testa di Simeone e dal sinistro di Adams. Nella ripresa Ngonge sfiora il ribaltone, ma anche i toscani vanno vicini alla vittoria con Calabresi, fermato da Paleari. Nerazzurri ancora senza vittorie in campionato, espulso Baroni nel primo tempo

