Una sfortunata autorete di Frese al 94' consegna la seconda vittoria di fila alla squadra di Chivu, ora a -1 dal Napoli in attesa di Milan-Roma. In avvio Montipò e Nelsson negano il gol a Zielinski e Lautaro, ma il polacco la sblocca al volo su assist di Calhanoglu. Giovane s'inventa lo splendido pareggio, palo di Orban prima dell'intervallo. Chance nella ripresa per i neoentrati Esposito e Dimarco, ma la decide un autogol all'ultimo respiro

