Serie A Giornata 10 - domenica 2 novembre 2025
Fine
Verona
Giovane 40'
1 - 2
Inter
Zielinski P. 16'Frese M. 90' + 3' (Aut.)
Verona
Giovane 40'
1 - 2 Inter
Zielinski P. 16'Frese M. 90' + 3' (Aut.)
Verona-Inter: video, gol e highlights

Una sfortunata autorete di Frese al 94' consegna la seconda vittoria di fila alla squadra di Chivu, ora a -1 dal Napoli in attesa di Milan-Roma. In avvio Montipò e Nelsson negano il gol a Zielinski e Lautaro, ma il polacco la sblocca al volo su assist di Calhanoglu. Giovane s'inventa lo splendido pareggio, palo di Orban prima dell'intervallo. Chance nella ripresa per i neoentrati Esposito e Dimarco, ma la decide un autogol all'ultimo respiro

