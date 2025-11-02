Serie AGiornata 10 - domenica 2 novembre 2025Giornata 10 - dom 2 nov
Fine
1 - 0
1 - 0
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights
Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1-0. Parte meglio la Roma che sfiora il vantaggio con Dybala. Pavlovic però segna l’1-0. Nella ripresa Nkunu colpisce un palo e Leao sfiora due volte il raddoppio prima che Dybala fallisca (parata di Maignan), il rigore del possibile pareggio