Serie A Giornata 10 - domenica 2 novembre 2025
Fine
Milan
Pavlovic S. 39'
1 - 0
Roma
Milan
Pavlovic S. 39'
1 - 0 Roma
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights

Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1-0. Parte meglio la Roma che sfiora il vantaggio con Dybala. Pavlovic però segna l’1-0. Nella ripresa Nkunu colpisce un palo e Leao sfiora due volte il raddoppio prima che Dybala fallisca (parata di Maignan), il rigore del possibile pareggio

