Big match al Dall'Ara, dove sia Bologna che Napoli arrivano da uno 0-0 infrasettimanale, in Europa: la squadra di Italiano contro il Brann, in Europa League, quella di Conte in Champions contro l'Eintrach Francoforte. In classifica il Napoli è stato agganciato in vetta dal Milan (che ha pareggiato contro il Parma) e ora avrebbe la possibilità di allungare sui rossoneri, in attesa poi della risposta di Roma (alle 18 contro l'Udinese) e Inter (alle 20.45 con la Lazio). Il Bologna invece potrebbe approfittare della frenata della Juventus (0-0 nel derby con il Torino) per superare i bianconeri, agganciare momentaneamente Roma e Inter, e poi vedere cosa succede nelle loro gare