Bologna-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Al Dall'Ara il Napoli prova a riprendersi la vetta solitaria della classifica, mentre il Bologna può scavalcare la Juventus. Conte ripropone gli stessi undici schierati contro l'Eintracht in Champions: c'è ancora Elmas nel tridente con Hojlund e Politano. A sinistra confermato Gutierrez. Nel Bologna Dallinga in attacco preferito a Castro, sulla trequarti tornano Orsolini, Odgaard e Rowe. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Ingresso in campo!
Bologna e Napoli scendono ora in campo, precedute da Chiffi, l'arbitro di oggi pomeriggio
Squadre pronte al Dall'Ara
- BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Alle 15 anche Genoa-Fiorentina
In contemporanea con Bologna-Napoli, sfida importante anche per quanto riguarda le zone più basse della classifica: Genoa-Fiorentina è terz'ultima contro ultima, entrambe con un nuovo allenatore in panchina
Manna: "Il Napoli dà fastidio perché ha Conte"
Giovanni Manna (ds Napoli) nel prepartita torna sulle parole di Conte: "Il Napoli dà fastidio? Mediaticamente sì, perché abbiamo Conte in panchina. Conte è un vincente e sposta gli equilibri alzando il livello di tutti: quindi agli altri fa paura. Io uno come lui non lo vorrei mai come avversario"
Intanto in Serie A
Una doppietta di Berardi e un gol di Pinamonti hanno steso l'Atalanta a Bergamo: 0-3 per il Sassuolo
Napoli, le scelte di Conte
Conte ripropone lo stesso undici che ha giocato in Champions contro l’Eintracht. Sempre privo degli infortunati De Bruyne, Gilmour, Meret e Lukaku, in attacco c'è ancora Elmas nel tridente con Hojlund e Politano. Partono ancora fuori Neres e Lang. In mezzo è ormai recuperato Lobotka, che ha giocato anche 73 minuti in Champions, in difesa a sinistra fiducia confermata a Gutierrez
- Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Bologna, le scelte di Italiano
Attacco rivoluzionato rispetto allo 0-0 col Brann in Europa League. Dietro alla punta, con Dallinga preferito a Castro, riecco Orsolini, Odgaard e Rowe. Dietro invece torna dal 1' Miranda: fuori Lykogiannis, espulso giovedì dopo 23 minuti. A centrocampo Pobega vince il ballottaggio con Moro per affiancare Ferguson
- Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
La situazione in classifica
Big match al Dall'Ara, dove sia Bologna che Napoli arrivano da uno 0-0 infrasettimanale, in Europa: la squadra di Italiano contro il Brann, in Europa League, quella di Conte in Champions contro l'Eintrach Francoforte. In classifica il Napoli è stato agganciato in vetta dal Milan (che ha pareggiato contro il Parma) e ora avrebbe la possibilità di allungare sui rossoneri, in attesa poi della risposta di Roma (alle 18 contro l'Udinese) e Inter (alle 20.45 con la Lazio). Il Bologna invece potrebbe approfittare della frenata della Juventus (0-0 nel derby con il Torino) per superare i bianconeri, agganciare momentaneamente Roma e Inter, e poi vedere cosa succede nelle loro gare
La classifica della Serie AVai al contenuto
Gli ultimi precedenti
Nelle ultime cinque sfide tra Bologna e Napoli in Serie A, c'è stato un solo successo partenopeo (3 pareggi, 1 sconfitta), dopo che gli azzurri avevano vinto tutte le precedenti cinque gare nella competizione; inoltre, le due squadre hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite (un successo a testa completa il parziale), gli stessi segni "X" registrati nei precedenti 25 incroci nella massima serie.
Il Bologna ha pareggiato le ultime tre gare interne contro il Napoli in Serie A e solo una volta è arrivato ad almeno quattro match interni chiusi in parità contro i partenopei nella competizione, tra il 1978 e il 1989 (serie di sei).
Ben 14 delle ultime 15 sfide tra Bologna e Napoli in Serie A hanno sempre visto segnare almeno una rete nel corso del primo tempo, con i partenopei che hanno realizzato esattamente il doppio dei gol dei felsinei nei primi 45' nel parziale (7 vs 14) - fa eccezione soltanto il pareggio per 0-0 del 24 settembre 2023.
Il Bologna ha conquistato 18 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, eguagliando la sua seconda miglior partenza nell'era dei tre punti a vittoria a questo punto della competizione (18 anche nel 2002/03); soltanto nel 1996/97 (19 punti) i felsinei hanno avuto un rendimento migliore dopo le prime 10 partite dal 1994/95.
Il Napoli è rimasto senza segnare in due delle ultime quattro gare in Serie A (vs Torino e Como), tante volte quante nelle precedenti 29 partite di campionato; in particolare, i partenopei non restano a secco di gol per due match di fila in un singolo massimo torneo dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (tre in quel caso).
Il Napoli ha perso due delle cinque trasferte di questo campionato (3 vittorie), eguagliando già il numero di sconfitte fuori casa incassate in tutta la scorsa Serie A; tuttavia, considerando le ultime otto partite in esterna nel torneo, i partenopei hanno collezionato cinque clean sheet, incluso uno nella più recente di queste sfide (1-0 vs Lecce).
Si sfidano due delle tre squadre che finora hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: il Bologna ne conta 30 al pari della Juventus e solo il Napoli (25) ha fatto meglio; i partenopei, inoltre, hanno subito 4.5 gol in meno rispetto a quanto era previsto dagli Expected Goals (8GS, 12.5 xGa) e solo Lazio (7.1) e Roma (6.5) hanno una differenza superiore.
Vincenzo Italiano ha raggiunto le 200 panchine in Serie A. Dalla sua stagione d’esordio (dal 2020/21), ha schierato ben 198 formazioni diverse: soltanto in due occasioni ha riproposto lo stesso undici titolare, non necessariamente di fila — il 13 e il 27 febbraio 2021 con lo Spezia e il 26 febbraio e il 2 marzo 2024 con la Fiorentina.
Santiago Castro ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A, le stesse reti messe a segno nelle precedenti 22 gare giocate nella competizione; tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei che dall'inizio della scorsa stagione hanno superato la soglia delle 10 reti, solo Lamine Yamal (2007) e Lucas Stassin (novembre 2004) sono più giovani dell'attaccante rossoblù (settembre 2004 - 12 reti nel periodo).
Dall'inizio della scorsa stagione, nessun portiere dei maggiori cinque tornei europei ha parato più rigori di Vanja Milinkovic-Savic: sei - su 10 affrontati - al pari di Nikola Vasilj; inoltre, il giocatore serbo ha evitato 11.8 gol nel periodo secondo il valore di Expected Goals calcolato sulla qualità dei tiri subiti nello specchio e soltanto Yehvann Diouf (18.5) e Yahia Fofana (13.1) hanno un dato superiore, sempre considerando i migliori cinque campionati continentali.