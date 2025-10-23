L'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide in Serie A (1 sconfitta), segnando 15 gol e subendone sei, dopo che aveva incassato due sconfitte consecutive; inoltre, la squadra nerazzurra è l'unica ad aver trovato il gol in tutte le 10 partite di questo campionato, per una media di 2.4 ad incontro.