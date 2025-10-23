L’Inter ha esattamente gli stessi punti dopo 10 match della scorsa stagione di Serie A: 21, con lo stesso numero di gol fatti (24) ma subendone uno in meno (12 vs 13).
Inter-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
L'undicesimo turno del campionato di Serie A si chiude con il big match di San Siro: si sfidano Inter e Lazio. Chivu sceglie Bonny e non Thuram come partner di Lautaro. Sucic confermato a centrocampo. Sarri con Romagnoli al centro della difesa. Dia al centro dell'attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
La formazione della Lazio in grafica
La formazione dell'Inter in grafica
L’ultima squadra capace di segnare una rete all’Inter su punizione diretta in Serie A è stata proprio la Lazio, il 14 febbraio 2021, con Sergej Milinkovic-Savic, da allora per i nerazzurri 178 gare consecutive senza subire reti da questa situazione di gioco.
Roma-Udinese 2-0, gol e highlights
Aspettando l'Inter, la Roma si prende la testa della classifica. All'Olimpico battuto 2-0 l'Udinese con i gol di Pellegrini e Celik. Il primo sfata al 42' la maledizione dei rigori trasformando il penalty concesso al Var per mano di Kamara, il secondo segna il suo primo gol in Serie A al 61' al termine di un'ottima triangolazione con Mancini. Svilar evita patemi nel finale con una super parata sull'ex Zaniolo. Un palo a testa per Cristante e Atta, in attacco si fa male anche Dovbyk
Roma-Udinese LIVEVai al contenuto
Lazzari: "Inter forte ma siamo venuti qui per giocarcela"
"Conosciamo la forza dell'Inter che è la più forte d'Italia e una delle migliori in Italia. Siamo venuti a San Siro per giocarcela, speriamo di partire forte fin dal primo minuto".
Lo spogliatoio dell'Inter a San Siro
Lazio, le scelte di formazione
Sarri non può fare molto turnover. Basic scelto ancora al posto di Vecino con Cataldi e Guendouzi. Conferme per Isaksen nel tridente completato da Dia e Zaccagni
Inter, le scelte di formazione
Chivu scioglie il dubbio in attacco, gioca Bonny e non Thuram come partner di Lautaro. A centrocampo confermato il terzetto Barella, Calhanoglu e Chivu, in difesa c'è Acerbi
Il punteggio di 1-1 è il risultato finale più frequente nelle sfide tra Inter e Lazio in Serie A; finale di ben 30 incontri, l’ultimo dei quali il 19 maggio 2024, in casa dei nerazzurri.
L’Inter ha segnato 14 gol nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (2.8 in media a partita), solo uno in meno di quanto fatto nelle precedenti nove (1.4 a gara).
Il gagliardetto dell'Inter
Questa sarà la 165^ sfida tra Inter e Lazio in Serie A; i nerazzurri conducono il bilancio con 69 successi, contro 39 dei biancocelesti, completano 56 pareggi.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
Statistiche e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2004 e maggio 2010 (13 in quel caso, 8 vittorie, 5 pareggi).
L'Inter ha sei punti di vantaggio sulla Lazio
L'Inter (21) ha più di cinque punti di vantaggio rispetto alla Lazio (15) attualmente in campionato e nelle ultime due occasioni in cui i nerazzurri vantavano almeno un divario del genere ad inizio giornata la gara è terminata in parità: 1-1 nel maggio 2024 e 2-2 nel maggio 2025, che sono anche le ultime due sfide casalinghe dei lombardi contro i capitolini in Serie A.
Inter imbattuta nelle ultime sei sfide casalinghe con la Lazio
L'Inter è imbattuta nelle ultime sei sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), dopo aver incassato tre sconfitte nelle sette precedenti (2 vittorie, 2 pareggi); nelle specifico, nelle ultime cinque partite al Meazza in campionato, entrambe le squadre sono andate a segno, per una media gol nel parziale di 3.4 gol a match.
Inter vittoriosa in sei delle ultime sette gare in Serie A
L'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide in Serie A (1 sconfitta), segnando 15 gol e subendone sei, dopo che aveva incassato due sconfitte consecutive; inoltre, la squadra nerazzurra è l'unica ad aver trovato il gol in tutte le 10 partite di questo campionato, per una media di 2.4 ad incontro.
Lazio a caccia della seconda vittoria di fila per la seconda volta nel 2025
Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio potrebbe ottenere due vittorie di fila solo per la seconda volta in questo anno solare in Serie A, dopo lo scorso febbraio contro Cagliari e Monza; inoltre, i biancocelesti potrebbero registrare almeno cinque clean sheet di fila per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2023 (sei), sempre con Maurizio Sarri alla guida.
Inter e Lazio, due delle squadre con la percentuale realizzativa migliore
Inter (12.6%) e Lazio (12.5%) sono due delle tre squadre di questo campionato con la percentuale realizzativa migliore - solo la Cremonese (15.8%) ne vanta una superiore; inoltre, quella nerazzurra è la squadra che gioca più palloni in area di rigore avversaria (356, almeno 64 più di ogni altra - la Lazio è al 13° posto con 181).
Inter e Lazio, quattro gol a testa nel primo quarto d'ora
Inter e Lazio sono le due squadre che approcciano meglio la gara in questo campionato sotto l'aspetto realizzativo: quattro gol a testa nel primo quarto d'ora di gioco, record condiviso; la squadra nerazzurra, inoltre, è anche quella che ha segnato più reti nella mezz'ora finale di partita in questa Serie A: 10 reti, il doppio dei capitolini (cinque) in questo caso.
Lautaro a secco da quattro partite in Serie A
Lautaro Martínez - che in carriera vanta sei gol contro la Lazio in Serie A, di cui la metà in gare casalinghe - non trova la rete da quattro presenze di fila nella competizione e in un singolo campionato non arriva almeno a cinque partite senza andare a bersaglio da marzo-maggio 2024 (serie arrivata a sette gare consecutive).
Calhanoglu, cinque gol in questo campionato
Hakan Çalhanoglu - cinque gol in questo campionato, inclusa una doppietta nell'ultima gara casalinga - ha già eguagliato il suo score realizzativo dell'intero scorso torneo; nessun giocatore, inoltre, ha realizzato più reti dalla distanza rispetto al turco nei maggiori cinque tornei europei in corso: tre, al pari di Antony e Julián Alvarez.
Pedro, tre gol realizzati contro l'Inter in Serie A
Pedro ha realizzato tre gol contro l'Inter in Serie A, suo bersaglio preferito nella competizione al pari di Monza e Udinese; inoltre, l'ultima delle sue tre doppiette nel campionato italiano - oltre all'ultima occasione in cui è andato a segno nel torneo - è arrivata proprio sul campo dei nerazzurri, nella penultima giornata dello scorso campionato, decisiva ai fini del punteggio finale (2-2).