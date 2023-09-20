Inter, i marcatori all-time: Lautaro sale a 182 gol
Il podio è già stato conquistato, ma Lautaro Martinez non smette di segnare. Dopo aver superato una leggenda come Boninsegna, il Toro, con la rete realizzata contro lo Stoccarda in Champions League, sale a quota 182 gol con la maglia nerazzurra. Ora l’obbiettivo è raggiungere le 200 reti e diventare il secondo miglior marcatore di sempre nella storia dell’Inter: quanto gli manca? E quando potrebbe raggiungere questo storico traguardo?
GLI HIGHLIGHTS DI INTER-STOCCARDA
- La corsa del "Toro" Lautaro Martinez non si ferma. Grazie alla rete realizzata in Champions League contro lo Stoccarda, il capitano nerazzurro continua scrivere la storia dell'Inter. Dopo il podio conquistato nella passata stagione, sale a quota 182 reti
- Il secondo posto è distante, ma la sua media-gol nelle ultime 5 stagioni parla chiaro: 126 gol in 5 anni, 25,2 a stagione. Se dovesse mantenerla arriverebbe a 200 gol tondi tondi nella primavera del 2027. Mentre servirebbe una stagione monstre per agganciare il secondo posto...
- Serie A – 136 gol
- Champions League – 28 gol
- Coppa Italia – 9 gol
- Supercoppa Italiana – 4 gol
- Europa League – 3 gol
- Mondiale per Club – 2 gol
- TOTALE CON L'INTER: 182 gol
- Stagione 2018-19 – 9 gol
- Stagione 2019-20 – 21 gol
- Stagione 2020-21 – 19 gol
- Stagione 2021-22 – 25 gol
- Stagione 2022-23 – 28 gol
- Stagione 2023-24 - 27 gol
- Stagione 2024-25 - 24 gol
- Stagione 2025-26 - 22 gol
- Stagione 2026-27 - 7 gol *