Il podio è già stato conquistato, ma Lautaro Martinez non smette di segnare. Dopo aver superato una leggenda come Boninsegna, il Toro, con la rete realizzata contro lo Stoccarda in Champions League, sale a quota 182 gol con la maglia nerazzurra. Ora l’obbiettivo è raggiungere le 200 reti e diventare il secondo miglior marcatore di sempre nella storia dell’Inter: quanto gli manca? E quando potrebbe raggiungere questo storico traguardo?



GLI HIGHLIGHTS DI INTER-STOCCARDA