Serie AGiornata 12 - sabato 22 novembre 2025Giornata 12 - sab 22 nov
Cagliari-Genoa: video, gol e highlights
Termina in parità all'Unipol Domus, 3-3 che nega la vittoria ai sardi dopo due mesi. Un punto al debutto ufficiale sulla panchina ligure di De Rossi (assente contro la Fiorentina). In avvio Vitinha si sblocca su assist di Colombo, rimedia Borrelli di testa. Altro botta e risposta prima dell'intervallo con le reti di Ostigard (la terza consecutiva) e Sebastiano Esposito. Nella ripresa Borrelli fa doppietta ancora di testa, annullato il 3-3 di Colombo prima del grave errore di Caprile su Martin