Fiorentina-Juventus 1-1: video, gol e highlights
La Fiorentina resta ultima, ma strappa un pari prezioso in rimonta contro la Juve, al terzo pareggio con Spalletti in quattro partite. Dopo le occasioni iniziali per Kean (traversa) e Vlahovic (a cui viene anche revocato un rigore al Var inizialmente dato), Kostic fulmina de Gea nel recupero del primo tempo. All'inizio del secondo magia di Mandragora dalla distanza. Nel finale de Gea salva su McKennie. Cori discriminatori del pubblico verso Vlahovic