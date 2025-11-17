Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FIO0
JUV0
NAP-
ATA-
CAG3
GEN3
UDI0
BOL3
Serie AGiornata 12 - sabato 22 novembre 2025Giornata 12 - sab 22 nov
Fine
Udinese
0 - 3
Bologna
Pobega T. 54', 59'Bernardeschi F. 90' + 4'
Udinese0 - 3 Bologna
Pobega T. 54', 59'Bernardeschi F. 90' + 4'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Udinese-Bologna: video, gol e highlights

Nono risultato utile di fila della squadra di Italiano, che vince 3-0 a Udine nel segno di Pobega e aggancia provvisoriamente in vetta Inter e Roma. Nel primo tempo Orsolini si fa parare da Okoye il rigore assegnato dal Var per il tocco col braccio di Ehizibue. Lo stesso Orsolini si vede annullare il gol, ma al 54' serve l'assist del vantaggio a Pobega. L'ex Milan diventa grande protagonista con la doppietta sfruttando il grave errore di Okoye. Al 95' la chiude Bernardeschi

PAGELLECLASSIFICA