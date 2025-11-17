Serie AGiornata 12 - sabato 22 novembre 2025Giornata 12 - sab 22 nov
Fine
0 - 3
Udinese-Bologna: video, gol e highlights
Nono risultato utile di fila della squadra di Italiano, che vince 3-0 a Udine nel segno di Pobega e aggancia provvisoriamente in vetta Inter e Roma. Nel primo tempo Orsolini si fa parare da Okoye il rigore assegnato dal Var per il tocco col braccio di Ehizibue. Lo stesso Orsolini si vede annullare il gol, ma al 54' serve l'assist del vantaggio a Pobega. L'ex Milan diventa grande protagonista con la doppietta sfruttando il grave errore di Okoye. Al 95' la chiude Bernardeschi