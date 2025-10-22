Serie AGiornata 12 - domenica 23 novembre 2025Giornata 12 - dom 23 nov
Soulé, la prima gioia giallorossa di Ferguson e il 3-0 di Wesley: la Roma vince contro la Cremonese e si prende la vetta della classifica. Tante emozioni: dopo una prima palla gol per Bonazzoli, la gara si sblocca al 17' col bel mancino a giro di Soulé. Una rete annullata a Pellegrini e un palo per Vandeputte. Nella ripresa rosso per Gasp e la partita che si chiude: Ferguson fa 2-0 e Wesley cala il tris al 69'. Inutile la rete nel recupero di Folino