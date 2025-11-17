Serie AGiornata 12 - domenica 23 novembre 2025Giornata 12 - dom 23 nov
Fine
2 - 0
Lazio-Lecce: video, gol e highlights
La squadra di Sarri riparte con una vittoria, la terza di fila all'Olimpico senza concedere reti. Gol annullato in avvio a Sottil, pericoloso Dia fermato da Falcone. La sblocca Guendouzi alla mezz'ora su invito di Basic. Dopo l'intervallo raddoppia Dia ma interviene il Var (fallo su Tiago Gabriel). Falcone nega la rete a Marusic e Isaksen, doppio palo al 72' di Guendouzi e Zaccagni. A tempo quasi scaduto la chiude Noslin