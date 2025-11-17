Con una doppietta di Pellegrino il Parma supera il Verona e fa uno scatto per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Cuesta passa con un gol dell’argentino che di testa insacca dopo una ribattuta della traversa, nella ripresa pareggia Giovane che però a 10’ dalla fine la combina grossa: da centrocampo cerca un retropassaggio di testa per il portiere, Pellegrino è sulla traiettoria e con un pallonetto batte Montipò. Il Verona è ultimo, ancora senza vittorie

