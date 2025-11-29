Offerte Black Friday
Serie A Giornata 13 - sabato 29 novembre 2025
Fine
Milan
Leão R. 51'
1 - 0
Lazio
Milan
Leão R. 51'
1 - 0 Lazio
Milan-Lazio 1-0: video, gol e highlights

Un gol di Leao regala ai rossoneri il successo sulla Lazio e il momentaneo primo posto in classifica a +1 sulla Roma. La squadra di Allegri fatica e rischia nel primo tempo sulle iniziative di Gila e Zaccagni ma nella ripresa dopo 6’ passa: azione tra Saelemaekers, Nkunku e Tomori con cross per Leao che la mette dentro. La reazione della Lazio porta, nel recupero, a un possibile rigore (non concesso dopo review) per fallo di mano di Pavlovic. Espulso Allegri. Vince il Milan

