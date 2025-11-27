Serie AGiornata 13 - sabato 29 novembre 2025Giornata 13 - sab 29 nov
Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights
Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Botta e risposta in un minuto: al 26’ sblocca Esposito, al 27’ pareggia Yildiz. Al 29’ Vlahovic calcia e sente tirare: esce in lacrime, per lui infortunio muscolare all’adduttore sinistro. Ancora Yildiz la ribalta poco prima dell’intervallo. La Juventus ritrova la vittoria anche in campionato, dopo due pareggi di fila; per il Cagliari la vittoria manca da nove turni