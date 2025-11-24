Offerte Black Friday
Serie AGiornata 13 - sabato 29 novembre 2025Giornata 13 - sab 29 nov
Fine
Genoa
Colombo L. 40'Thorsby M. 62'
2 - 1
Verona
Belghali R. 21'
Genoa
Colombo L. 40'Thorsby M. 62'
2 - 1 Verona
Belghali R. 21'
Genoa-Verona: video, gol e highlights

I rossoblù rimontano l'Hellas e tornano a vincere in campionato a Marassi dopo 239 giorni. Primo successo genoano per De Rossi. In avvio la sblocca Belghali al 21' dopo la respinta di Leali su Mosquera. Prima dell'intervallo rimedia Colombo servito da Vitinha. Proprio il portoghese raddoppia ma non vale per fuorigioco, regolare invece il sorpasso con Thorsby. Malinovskyi va vicino al tris, Giovane non trova il 2-2. I gialloblù restano all'ultimo posto

