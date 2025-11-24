I bianconeri di Runjaic si rialzano dopo due sconfitte e agganciano provvisoriamente l'ottavo posto. In avvio ci prova Zaniolo che la sblocca al 10', quando riceve in area e aggira Corvi. Chance per Pellegrino e Solet. Nella ripresa pericolosi il neoentrato Ondrejka e Davis, che si procura e trasforma il rigore del raddoppio causando anche l'espulsione di Troilo. Buksa sfiora il 3-0 negato da Corvi

