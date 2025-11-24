Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
JUV1
CAG1
MIL-
LAZ-
PAR0
UDI2
GEN2
VER1
Serie AGiornata 13 - sabato 29 novembre 2025Giornata 13 - sab 29 nov
Fine
Parma
0 - 2
Udinese
Zaniolo N. 11'Davis K. 65' (Rig.)
Parma0 - 2 Udinese
Zaniolo N. 11'Davis K. 65' (Rig.)
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Parma-Udinese: video, gol e highlights

I bianconeri di Runjaic si rialzano dopo due sconfitte e agganciano provvisoriamente l'ottavo posto. In avvio ci prova Zaniolo che la sblocca al 10', quando riceve in area e aggira Corvi. Chance per Pellegrino e Solet. Nella ripresa pericolosi il neoentrato Ondrejka e Davis, che si procura e trasforma il rigore del raddoppio causando anche l'espulsione di Troilo. Buksa sfiora il 3-0 negato da Corvi

PAGELLECLASSIFICA